Ligue 1 Saison 2023 - 2024 : sur quelle chaîne regarder le championnat français ?

Champion l’an dernier, le PSG remet son titre en jeu pour 38 nouvelles journées. Dans cet article, on vous détaille comment suivre le retour du championnat français.

Pour les pensionnaires de Ligue 1, ce mois d’août marque déjà la reprise du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Et contrairement à l’année dernière, les équipes ne seront plus 20 mais 18.

Si le PSG partira une nouvelle fois avec la faveur des pronostics, d’autres équipes pourraient jouer les troubles fêtes à l’instar de l’Olympique de Marseille qui a terminé le championnat à la troisième place. Deuxième l’an passé, le RC Lens espère faire aussi bien. Mais le club nordiste risque d’avoir fort à faire entre le championnat et sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. De leurs côtés, Lille, Monaco ou Lyon espèrent retrouver le podium de la Ligue 1 pour prétendre à une qualification en coupe d’Europe pour la saison 2024 / 2025. Une ambition qui sera probablement partagée par Nice, seulement dixième du dernier exercice et qui devrait arriver revanchard pour entamer cette saison 2023 / 2024 du championnat.

Où voir les matchs de Ligue 1 en 2023 ?

Cette saison encore, la Ligue 1 Uber Eats sera proposée par deux diffuseurs dans l’hexagone : Amazon Prime et CANAL+. Mais contrairement à l’an passé, ce ne sont plus 10 matchs qui seront diffusés mais bien neuf dans ce nouveau format de Ligue 1 à 18 clubs. L’an dernier, le programme classique permettait à CANAL+ de diffuser la rencontre du samedi à 21 heures ainsi que celle du dimanche à 17 heures. Cela restera identique pour la saison 2023 / 2024.

Pour cette nouvelle saison, la répartition des rencontres a été officiellement communiquée, Amazon devrait diffuser un match de moins pour cette saison 2023 / 2024. Et ce match sera l’une des rencontres du multiplex qui ne seront donc plus que trois. Ainsi, le téléspectateur pourra retrouver les deux mêmes rencontres sur CANAL+. La première rencontre de chaque journée sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo, tout comme le match du samedi à 17 heures. Le premier match du dimanche programmé à 13 heures sera aussi disponible sur Prime, tout comme les 3 rencontres du multiplex programmées à 15 heures le même jour. Enfin, la dernière rencontre de la journée, qui sera le choc de chaque journée, sera à l’affiche sur Prime le dimanche à 20 heures 45. Si vous souhaitez souscrire au Pass Ligue 1 d’Amazon, la souscription sera possible à compter du 31 juillet prochain. L’abonnement sera proposé au tarif de 14,99 euros par mois et sans engagement de durée. A l’année, l’abonnement est accessible pour un prix de 99,99 euros.

Ligue 1 Uber Eats : les dates des meilleurs matchs pour la saison 2023 – 2024

Cette saison, la Ligue 1 Uber Eats sera le théâtre de plusieurs affrontements à ne pas manquer. L’ensemble de ces rencontres sera proposé par Amazon Prime Vidéo. A commencer par le duel de la quatrième journée qui mettra aux prises l’Olympique Lyonnais au Paris Saint Germain le dimanche 3 septembre prochain. Le dimanche 24 septembre, le PSG retrouvera l’Olympique de Marseille à domicile au Parc des Princes. Lors de la huitième journée, les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais. La dixième journée sera le théâtre de l’Olympico entre l’OM et l’OL. Une rencontre à suivre depuis le stade Vélodrome. Pour la douzième journée, Marseille se déplacera sur la pelouse du RC Lens dans une rencontre qui devrait se jouer le 12 novembre. Le 17 décembre sera aussi marqué par le duel entre le LOSC et le PSG. Les deux premiers du précédent championnat se retrouveront à Lens le 14 janvier prochain pour un Lens - PSG. Le match retour entre Lyon et Marseille est quant à lui prévu pour le 4 février. Le retour au Vélodrome du Classico face au PSG est quant à lui prévu pour le 31 mars. Le dernier gros choc de cette Ligue 1 risque bien de se jouer lors de la trentième journée avec un PSG – Lyon au Parc des Princes le 21 avril.

