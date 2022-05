Ligue 1: Seko Fofana élu meilleur joueur africain de la saison

L'Ivoirien Seko Fofana a été distingué dimanche par le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1.

Le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1, reste dans les mains du RC Lens. Le jury a décerné ce dimanche la récompense à Seko Fofana, le milieu du club Sang et Or, qui succède ainsi à son coéquipier Gaël Kakuta. Le podium est complété par le Malien Hamari Traoré et le Marocain Nayef Aguerd, deux représentants du Stade Rennais.

56% du panel l'a mis en tête

Septième de cette distinction l'an passé, Seko Fofana s'impose cette fois dans un prix remis par un jury rassemblé par RFI et France 24. Sur le panel de journalistes, consultants et anciens joueurs, 80% ont placé l'international ivoirien sur le podium et 56% des votants l'ont mis sur la plus haute marche.

Seko Fofana a déjà été récompensé par les trophées UNFP ce dimanche, où il a été mis dans l'équipe-type de la saison, en compagnie notamment de son coéquipier Jonathan Clauss. Une juste récompense pour un joueur qui n'a loupé aucun match de championnat cette saison, marquant à huit reprises et qui est essentiel dans le jeu.

Capitaine du RC Lens, Seko Fofana a porté son équipe tout au long de la saison, contribuant à l'actuelle septième place au championnat, à une journée du terme. La formation de Franck Haise peut toujours rêver d'une place européenne la saison prochaine. Pour cela, il faudra impérativement gagner face à l'AS Monaco ce samedi, à Bollaert, en espérant dans le même temps des contre-performances de Strasbourg et Nice.