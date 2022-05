Lens: Haise et son staff négocient une prolongation

Selon nos informations, Franck Haise est entré en négociations avec le RC Lens pour une prolongation de plusieurs années qui concerne également son staff technique.

C’est une suite logique quand on regarde les résultats du RC Lens. À un an de la fin du contrat de Franck Haise, le club nordiste est entré en négociations pour une prolongation de plusieurs années. Mais les négociations ne portent pas seulement sur l'entraîneur lensois : elles concernent aussi sur son staff technique, élément important de la réussite des Sang et Or ces dernières années.

Septième de Ligue 1 avec 58 points, Lens peut encore espérer aller chercher la 5e place de Rennes, quatre points plus haut. Mais le club aimerait déjà dépasser la barre symbolique des 60 points : "L’équipe de 2005/2006 du RC Lens qui a dépassé ce total était une équipe référence", expliquait Franck Haise jeudi.

Deux saisons de L1 réussies

"A notre manière, parce que je ne veux pas comparer les équipes et les époques, j’espère qu’on donnera du plaisir et des émotions aux gens jusqu’au bout, a ajouté le coach lensois. C’est déjà une belle chose. Pour le reste, il y a des barres importantes, celle des 60 points en est une. Maintenant, on va surtout tout faire pour rester fidèle à nos principes, à nos valeurs et à notre image." Viendra ensuite le temps de finaliser cette prolongation.

Franck Haise a connu la montée en Ligue 1 avec le RC Lens après avoir pris la succession de Philippe Montanier. En 2020-2021, pour sa première saison complète avec les Sang et Or, il avait hissé le club à la 7e place du championnat avec 57 points.