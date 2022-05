Lens: saison terminée pour Leca, blessé au doigt après une altercation avec le coach des gardiens

Comme révélé jeudi par L’Equipe, le gardien de but de Lens, Jean-Louis Leca, ne rejouera plus cette saison. Le portier Sang&Or, qui devait retrouver sa place de titulaire face à Monaco lors de la dernière journée, s’est fracturé un doigt après avoir frappé de colère dans une porte à la suite d’une altercation avec Thierry Malaspina, le coach des gardiens, ce jeudi à l'entraînement.

Vives tensions chez Lensois. A deux jours du déplacement à Troyes samedi lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, une altercation a opposé à l’entraînement Jean-Louis Leca à Thierry Malaspina, l’entraîneur des gardiens de buts révèle L’Equipe ce jeudi soir.

Après un échange verbal, les deux hommes ont failli en venir aux mains mais ont finalement été séparés. En colère, l’ancien Bastiais aurait ensuite frappé de rage dans une porte et se serait ainsi fracturé un doigt. Si Leca était de toute façon suspendu contre Troyes, il aurait dû récupérer sa place de titulaire le 21 mai face à Monaco au stade Bollaert. Cette blessure le privera de cet ultime rencontre.

Lens annonce "des mesures disciplinaires adaptées"

Si le RC Lens ne mentionne pas le nom du gardien de but corse, ni celui de Thierry Malaspina, la direction des Sang&Or a confirmé une altercation au sein de son groupe ce jeudi : "Le club confirme un excès de caractère manifesté par deux membres du groupe professionnel, ce jour, à l’issue de l’entrainement, peut-on lire dans un communiqué du RCL. Le Racing informe qu'il prendra les mesures disciplinaires adaptées et précise que cet événement intervenu dans la vie du groupe sera réglé dans la plus stricte intimité du vestiaire." C’est Wuilker Farinez qui devrait donc garder les buts lensois lors des deux dernières journées de Ligue 1. Lens est 7eme à quatre points de la 5eme place et peut encore viser une place européenne.