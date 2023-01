Mercato: Strasbourg, Nantes… vers un retour en Ligue 1 pour Sanson, en échec à Aston Villa

Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien Marseillais Morgan Sanson pourrait faire son retour en Ligue 1, devant un temps de jeu famélique à Aston Villa. Il aurait notamment refusé des offres de Strasbourg et Auxerre.

À 28 ans, le temps presse pour Morgan Sanson. Le milieu de terrain d’Aston Villa, qui peine à éclore en Premier League, pourrait retrouver la Ligue 1 pour tenter de rebondir, selon les informations de Foot Mercato. Deux ans après son départ de Marseille, il est de moins en moins utilisé par le club de Birmingham et Unai Emery, qui ne lui a donné qu’une entrée en jeu cette saison, à la 90e minute contre Manchester United (3-1).

Nantes et Montpellier ne sont pas encore passés à l'offensive

Aston Villa serait ainsi ouvert à un prêt, et les courtisans ne manquent pas en France. Le joueur souhaite revenir à l’OM, visiblement pas branché pour un retour. Strasbourg et Auxerre se seraient montrés intéressés mais Sanson aurait refusé. Deux autres clubs, Montpellier et Nantes, sont cités pour l’accueillir, mais le MHSC ne s’est pas encore positionné. Les Canaris ne seraient pas allés plus loin non plus, malgré un intérêt de longue date.

En Angleterrre, l’ancien international espoirs n’a disputé que 21 matchs en deux ans, dont 7 petites titularisations, sans se montrer décisif. Après un début de saison hors du groupe, il est désormais sur le banc, sans décrocher plus de temps de jeu. Son transfert en janvier 2021 avait rapporté plus de 15 millions d’euros à l’OM.