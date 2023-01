Strasbourg-Troyes: "C'est logique", Stéphan comprend les sifflets de la Meinau après la nouvelle défaite

Julien Stéphan a réagi à la colère des supporters strasbourgeois après la nouvelle défaite de leur équipe ce lundi à domicile contre Troyes (2-3) lors de la 17e journée de Ligue 1. L'entraîneur alsacien trouve logique la grogne des fans.

Rapidement surpris et mené de deux buts par Troyes, Strasbourg s'est repris et a bien cru pouvoir arracher la victoire ce lundi lors de la 17e journée de Ligue 1. Mais un dernier joli but de Xavier Chavalerin a finalement offert la victoire aux Troyens dans les dernières minutes (2-3). Déçus et même furieux après le début de saison raté de leurs joueurs, les supporters alsaciens les ont sifflés après ce nouveau revers à La Meinau. Une situation totalement compréhensible pour Julien Stéphan.

"L'urgence on la connait et on en a bien conscience. Le public qui manifeste un mécontentement c'est logique parce qu'il y a de la frustation, a reconnu l'entraîneur du RCS au micro de Prime Video. On n'a pas gagné à La Meinau depuis le début de la saison donc c'est logique."

>> Strasbourg-Troyes (2-3)

Stéphan entend la frustation de La Meinau

Véritable douzième homme du RCS depuis son retour dans l'élite en 2017, le public de La Meinau n'a pas caché sa colère. Et si certains joueurs comme Dimitri Liénard, Lucas Perrin ou Matz Sels ont vainement tenté d'apaiser les supporters, Julien Stéphan a rappelé leur importance pour son groupe.

"Le public nous a tellement apporté, tellement supporté, toute la saison dernière et encore beaucoup sur ce début de saison, a enchaîné le technicien de 42 ans. Qu'il puisse montrer du mécontentement, il n'y a rien d'illogique."

Djiku: "On s’est mis dans la merde tout seul"

Titulaire en défense centrale, Alexander Djiku a vécu une soirée compliquée face aux partenaires de Rony Lopes. Mais l'international ghanéen a surtout pesté contre le début de match catastrophique de Strasbourg.

"C’est une soirée très difficile pour nous. On s’est mis dans la merde tout seul. On prend deux buts très rapidement, a regretté le défenseur ghanéen au micro de Prime Vidéo. C’est compliqué de commencer un match avec deux buts de retard. Mais on a vu que l’on a été conquérants, on est revenus et il nous a manqué un brin de réussite pour mettre le troisième but. Ce sont eux qui le mettent. Mais il n’y a pas de hasard. Si on en est là, c’est qu’il faut encore faire plus. On va faire plus et croyez-nous, on va s’en sortir."

Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement 11 points, soit quatre de retard sur le premier non-relégable, Strasbourg affrontera Angers le week-end prochain en Coupe de France à domicile (vendredi 18h). Face à l'actuel dernier du championnat, la seule équipe qu'ils ont battu cette saison, les protégés de Julien Stéphan vont tenter de se relancer avant la réception de Lens le 11 janvier puis un déplacement périlleux à Lyon en L1.