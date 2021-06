Ligue 1: Strasbourg annonce le décès de l'un des actionnaires du club

Actionnaire du RC Strasbourg depuis 2014, Patrick Dreyfuss est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie, à l'âge de 67 ans.

Le Racing Club de Strasbourg est en deuil. Patrick Dreyfuss, actionnaire du club depuis 2014, est décédé ce mercredi "dans sa 67e année" a précisé le RCSA sur les réseaux sociaux. " C’est un ami très cher, un homme d’une grande humanité, qui nous a quittés. Patrick a occupé sa fonction de dirigeant avec toute sa gentillesse et une disponibilité de tous les instants. Durant ces dernières saisons, il accueillait les équipes adverses à la Meinau avec l’extrême bienveillance qui le caractérisait. Le Racing a perdu l’un de ses compagnons de route les plus fidèles et les plus chaleureux", a confié Marc Keller, le président du club alsacien, sur le site du RCSA.

L'ancien patron des meubles "Dômes" était très actif dans l'accompagnement du club et faisait l'unanimité dans le Bas-Rhin. La dernière apparition publique de Patrick Dreyfuss remonte au 29 mai dernier, lors de la présentation de Julien Stephan, le nouvel entraîneur strasbourgeois, qui a succédé à Thierry Laurey sur le banc après la 15e place de l'équipe alsacienne la saison dernière en Ligue 1.