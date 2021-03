Strasbourg-Lens en direct: les Lensois reprennent l'avantage et pensent à l'Europe

L'arrêt de Kawashima devant Cahuzac

Les Nordistes démarrent ce match avec intensité et se projettent rapidement vers le but de Kawashima. Yannick Cahuzac et bien trouvé à l'entrée de la surface. Le capitaine lensois élimine un défenseur et frappe, mais c'est dévié en corner par le gardien strasbourgeois.