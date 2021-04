Strasbourg-PSG en direct: le groupe parisien avec 23 joueurs

PSG: un groupe de 23 joueurs

Comme annoncé ce vendredi, le PSG est privé de plusieurs joueurs pour le déplacement à Strasbourg ce samedi (17h). Abdou Diallo (malade) et Marquinhos (adducteurs) ont rejoint Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Juan Bernat à l’infirmerie. Alessandro Florenzi et Marco Verratti sont encore à l’isolement après leurs tests positifs au Covid, jusqu’à dimanche. Neymar est suspendu après son carton rouge face au LOSC. Mauricio Pochettino a convoqué 23 joueurs, dont les jeunes Ismaël Gharbi, Abdoulaye Kamara et Kenny Nagera, déjà appelés pour le match aller face au Bayern cette semaine.

Le groupe du PSG :

Bakker, Dagba, Di Maria, Draxler, Franchi, Gharbi, Gueye, Herrera, Kamara, Kean, Kehrer, Kimpembe, Mbappé, Michut, Nagera, Navas, Paredes, Pereira, Pembélé, Rafinha, Rico, Sarabia, Simons

Absents :

Bernat, Diallo, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Letellier, Marquinhos, Neymar, Randriamamy, Verratti