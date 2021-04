Bayern Munich: un match nul poussif avant le PSG, Coman sorti sur blessure

A trois jours du match retour contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a fait tourner et a concédé un match nul face à l’Union Berlin (1-1). Les Bavarois ont peut-être perdu Kinglsey Coman, sorti sur blessure à la pause.

Le Bayern Munich avance tout doucement. Trois jours après la défaite face aux Paris-Saint-Germain (2-3) et juste avant le match retour, la semaine prochaine, Hans-Dieter Flick avait décidé de faire tourner. Alaba, Sané et Pavard, titulaires contre Paris en Ligue des champions, étaient ainsi laissés sur le banc au coup d’envoi.

Conséquence, les Bavarois ont concédé un match nul à domicile pour la troisième fois de la saison, cette fois-ci contre l’Union Berlin (1-1). Jamal Musiala avait pourtant cru sortir le Bayern d’un match compliqué en ouvrant le score (1-0, 67e minute), mais Marcus Ingvartsen a égalisé en fin de rencontre (1-1, 86e), soulignant les largesses défensives bavaroises.

Coman sorti sur blessure à la pause

Le quatuor défensif, complètement changé par rapport au match contre le PSG, n’a pas été impérial. Mais l’égalisation de l’Union Berlin est venue alors que Pavard et Alaba, notamment, étaient entrés en jeu. En plus de la rotation décidée par Flick, les absences de Lewandowski, Gnabry, Goretzka, Davies, Süle et Hernandez se sont fait sentir.

Plus mauvaise nouvelle encore, le Bayern a perdu Kinglsey Coman, sorti sur blessure à la pause après avoir été touché à la demi-heure de jeu. Jérôme Boateng, remplacé une vingtaine de minutes plus tard, a lui filé directement aux vestiaires, après avoir grimacé en fin de première période. Les Bavarois devront faire le point dans les prochains jours mais n’aborderont pas le match contre le Paris Saint-Germain avec le plein de confiance.