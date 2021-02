Dijon-PSG en direct: Kean met vite le PSG devant

Dijon à cinq derrière

La lanterne rouge a perdu ses 6 derniers matchs de Ligue 1, et n'a pas encore gagné en 2021. Cette rencontre contre le PSG n'est peut-être pas celle où les Bourguignons ont prévu de prendre des points dans leur plan de marche, mais s'il y a quelque chose à gratter ils seraient bien inspirés de le faire. On notera le retour dans le groupe de Benzia, un an après un accident de buggy.

Dijon : Racioppi - Boey, Coulibaly, Ecuele-Manga, Panzo, Ngonda - Dina-Ebimbe, Diop, Celina - Baldé, Konaté.

Remplaçants : Allagbé, Chafik, Chala, Zagré, Sammaritano, Marie, Benzia, Dobre, Assalé.