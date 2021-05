Ligue 1: suivez en direct le multiplex de la 38e journée et l'épilogue de la saison

Les enjeux de la soirée

Outre le duel attendu entre le LOSC et le PSG pour le titre, Monaco et Lyon se disputeront la dernière place en Ligue des champions. L'OM, Lens et Rennes seront à la lutte pour la Ligue Europa et la Conference League, alors que six équipes peuvent encore terminer barragiste. Tous les enjeux de la 38e journée de Ligue 1 sont à retrouver ici.