Ligue 1: suivez le match Lille-Strasbourg en direct

Toujours en course pour une qualification en Coupe d'Europe, Strasbourg se déplace sur la pelouse de Lille, qui n'a plus gagné depuis un mois. Les hommes de Jocelyn Gourvennec qui sont hors course dans tous les domaines pourraient vouloir se rattraper devant leur public.

15' Les Ultras du LOSC sont arrivés... avec des banderoles pas très sympas ! "Des grandes heures au déshonneur... Cassez-vous !" Le message des Lillois est cette fois-ci bien passé après une banderole confisquée lors du déplacement à Reims.



11' Une sublime occasion strasbourgeoise... corner ! Très belle action collective strasbourgeoise, qui progresse parfaitement dans la moitié de terrain lilloise à coup de passes courtes. Thomasson remise au centre, mais c'est mis en corner par la défense lilloise.



9' Centre fort de Guilbert repoussé par Jose Fonte Strasbourg s'est projeté dans la surface lilloise mais le centre fort de Guilbert ne trouve ni Ajorque ni Gameiro.



8' La possession est principalement lilloise ! Lille domine cette rencontre mais les bonnes transitions strasbourgeoises font mal.



3' Première occasion et cette frappe ratée de Yilmaz ! Une frappe ratée de Yilmaz repoussée par le portier strasbourgeois sera la première "occasion" de cette rencontre.



2' De gros duels physiques dans l'entre-jeu ! Pas de franches occasions en ce début de rencontre, mais de gros duels entre les deux équipes et quelques coups d'épaule.



Les supporters lillois font grève ! Et un de club de plus dont les supporters font grève ! Les supporters lillois sont restés en haut des tribunes et ne chanteront pas, pour protester contre les derniers résultats sportifs.



C'est parti ! Coup d'envoi de ce choc entre Strasbourg et Lille donné par Burak Yilmaz sous les sifflets du Stade Pierre Mauroy !



Le RC Strasbourg n'a plus perdu depuis 3 mois ! Les Alsaciens sont sur une énorme série sans défaite : 11 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1.



Le XI du RC Strasbourg et Gameiro qui retrouve la pointe de l'attaque ! Pas de grands changements côté alsacien, si ce n'est ce retour de Gameiro en pointe de l'attaque après un peu de repos contre Rennes. Sanjin Prcic retrouve lui le XI plus d'un mois après sa dernière titularisation.



Le XI du LOSC avec le retour de Botman ! Enfin une bonne nouvelle côté lillois, avec le retour de blessure de Sven Botman qui intègre le 11. Le retour aussi de Burak Yilmaz en pointe de l'attaque et de Jonathan David.



Bonjour et bienvenue ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct commenté, pour suivre ce match entre Lille et Strasbourg, comptant pour la 34e journée de Ligue 1.