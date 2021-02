Ligue 1 en direct: Lens pour l'Europe, Lorient pour le maintien, match de la peur à Nîmes

Lens veut retrouver le top 5, Angers aussi à la lutte pour les places européennes ?

Au lendemain de la victoire messine à Bordeaux (2-1), le RC Lens doit s'imposer à Angers pour rester 5e à l'issue du week-end, et ce sans Ganago, toujours blessé. Les Sang et Or n'ont perdu qu'un seul de leurs 9 derniers matchs toutes compétitions confondues.

En face, le SCO Angers (10e) n'est plus concerné par le maintien mais est encore à portée de l'Europe. Il faudra impérativement l'emporter à domicile pour continuer à y croire.