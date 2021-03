Ligue 1 en direct: Lens débloque la situation, Dijon et Lorient jouent leur survie

Dijon-Bordeaux: le descente se précise pour le DFCO

Avec 15 pts et 8 longueurs de retard sur le barragiste, Dijon (20e) a absolument besoin d'une victoire à domicile en ce dimanche. Mais les hommes de Linarès n'ont plus gagné depuis le 23 décembre dernier et restent même sur 9 revers de rang. Le maintien n'est pas non plus acquis pour les Girondins (15es, 33 pts), privées de Koscielny, Otavio et Ben Arfa en Bourgogne.