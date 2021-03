Multiplex en direct: Nantes mène contre Lorient et quitte la place de barragiste

NANTES OUVRE LE SCORE CONTRE LORIENT !

On démarre fort, et on a bien fait de choisir Kolo Muani en photo d'illustration avant le coup d'envoi. But de l'attaquant nantais, pas le plus dur de sa jeune carrière puisqu'il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond au deuxième poteau. 1-0 !