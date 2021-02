Reims-Lens en direct: Reims tient le nul malgré les vagues Sang et Or

La réaction de Xavier Chavalerin pour Canal+Sport

On mène contre le cours du jeu. Lens produit du bon football, il faut défendre mais on aime défendre à Reims. On est devant sur l'une de nos seules occasions, on est heureux à la mi-temps avec en plus ce penalty raté. Il faut trouver des solutions dans le jeu court car on n'a pas de grands gabarits et profiter des espaces."