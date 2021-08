Ligue 1: suivez Rennes-Lens en direct

Lens sans ses centraux

Le Racing n'aborde pas de la meilleure manière sa nouvelle saison puisque qu'en plus d'Haïdara, blessé, Gradit et Medina sont suspendus et manquent également à l'appel. Frank Haise va devoir être inventif pour composer sa défense à 3. Wesley Saïd n'est pas non plus du déplacement à Rennes.