Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le choc PSG-OL

La sixième journée de Ligue 1 se terminera ce dimanche soir par une belle affiche entre le PSG et l'OL (20h45), au Parc des Princes. Un choc à suivre en direct sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

C’est le choc de la sixième journée de Ligue 1. Quatre jours après son nul décevant à Bruges en Ligue des champions (1-1), le PSG veut se reprendre ce dimanche face à l’OL (20h45), qui reste sur deux succès en championnat et qui vient de battre les Rangers à Glasgow en Ligue Europa (2-0). Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Lyon privé de Dembélé

Avec, sauf énorme surprise, la grande première de Lionel Messi au Parc des Princes. Peu en réussite mercredi, le sextuple Ballon d’or argentin tentera de débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs. Reste à savoir s’il sera à nouveau associé à Neymar et Kylian Mbappé contre des Lyonnais qui avaient réussi à s'imposer au Parc l'an dernier (1-0). "Ce sera un match difficile, l'OL est une très bonne équipe, avec un bon coach (Peter Bosz)", a prévenu Mauricio Pochettino, qui peut compter sur les retours d’Idrissa Gueye et Angel Di Maria, absents à Bruges pour cause de suspension.

En face, Lyon est privé de Léo Dubois, Thiago Mendes, Tino Kadewere et surtout Moussa Dembélé. Victime d’une gêne aux quadriceps cette semaine, celui qui a inscrit quatre buts cette saison en Ligue 1 - comme Mbappé et Amine Gouiri - s’est testé à l’entraînement samedi mais Bosz n’a pas souhaité prendre de risque. En son absence, la pointe de l’attaque devrait être occupée par Karl Toko Ekambi ou Islam Slimani.