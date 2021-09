PSG : il y a bien une troisième année de contrat pour Messi, en option et sous condition

Après le démenti de Leonardo concernant les informations sur le contrat et le salaire de Lionel Messi parues dans L'Equipe, il existe bien une option pour une troisième saison dans le contrat de la Pulga, qui n'est pas unilatérale.

Le débat autour du salaire de Messi se poursuit. Alors que L'Equipe a révélé les informations concernant la rémunération de Lionel Messi dans son édition de ce samedi, Leonardo n'a pas tardé à réagir, déplorant "un manque de respect" envers le club et le joueur argentin. "C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité, sur la durée et les chiffres. Il y a des clauses de confidentialité, mais je peux dire que ce n'est pas la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé."

Il y a bien une troisième saison dans le contrat

Si Lionel Messi est sous contrat jusqu'en 2023, une troisième saison est bien mentionnée dans le deal. Actuellement en option, elle doit être activée avec l'accord des deux parties. En clair, Lionel Messi et le PSG doivent être d'accord sur tous les points pour prolonger l'aventure ensemble jusqu'en 2024. En cas de troisième saison sous le maillot du PSG, l'ancien barcelonais toucherait 40 millions d'euros brut par an, dont 10 millions net de prime de fidélité.

S'il aurait pu prolonger au Barça, Lionel Messi a donc choisi un nouveau défi en France, où il va tenter de remporter sa cinquième Ligue des Champions, la première depuis 2015, où il avait triomphé avec le Barça face à la Juve avec son ami Neymar.