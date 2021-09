Ligue Europa: ancien du Celtic, Dembélé chambre les Rangers après la victoire de l’OL

Ancien joueur du Celtic Glasgow pendant deux saisons (2016-2018), Moussa Dembélé a particulièrement apprécié la victoire de son équipe, Lyon, face aux face au rival honni du Celtic, les Glasgow Rangers (0-2), jeudi en Ligue Europa.

Une blessure à la cuisse a privé Moussa Dembélé de retrouvailles avec l’Ecosse. Mais l’attaquant, passé par le Celtic Glasgow pendant deux saisons (2016-2018), n’a pas manqué une miette de la victoire de Lyon sur le terrain des Glasgow Rangers (0-2), voisin détesté de son ancien club, jeudi en Ligue Europa. Il a célébré la victoire en musique sur les réseaux sociaux à l’issue de la rencontre.

L’ancien international Espoirs a publié un extrait du célèbre morceau de 2Pac, légende du rap américain, "Changes" avec ce passage "Some things will never change" (certaines choses ne changeront jamais). Un message très apprécié des supporters de son ancien club, nostalgiques de l'époque avec le joueur formé au PSG dans leurs rangs. En deux ans, Dembélé n’a perdu aucun choc face aux Rangers. Il avait même frappé fort dès son premier "Old Firm" en inscrivant un triplé lors d’une large victoire du Celtic (5-1). Lors des neuf chocs auxquels il avait pris part, Dembélé en a gagné sept pour deux matchs nuls.

La série s’est poursuivie avec l’OL même s’il n’y a pas participé. En son absence, Karl Toko-Ekambi a ouvert le score d’une frappe splendide avant qu’Islam Slimani, qui le suppléait en pointe, ne provoque le deuxième but (un csc de Taverrnier). Dembélé pourrait faire son retour ce week-end pour le choc face au PSG.

"Le début de match n'était pas bon, on a perdu beaucoup de ballons, on n'était pas calmes avec le ballon, a confié l’entraîneur Peter Bosz, l’entraîneur de l’OL. C'était peut-être normal avec l'atmosphère très spéciale, mais après le premier but je crois qu'on a bien joué. On n'a pas réussi à marquer avant la mi-temps, mais il faut aussi dire qu'Anthony (Lopes) nous a sauvés avec un super arrêt. En deuxième période, on a bien joué, on a été calmes, on a changé le ballon de côté et on a marqué un deuxième but. C'est vrai que ça va de mieux en mieux, mais pour jouer mieux que ça, il faut jouer comme ça pendant 90 minutes. Mais en deuxième période on a bien joué, vraiment".