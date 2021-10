Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le derby ASSE-OL

La neuvième journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir par un derby qui s'annonce bouillant entre Saint-Etienne et Lyon (20h45). Un match à suivre sur la chaîne Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

C’est un duel toujours attendu. Même quand il semble déséquilibré sur le papier. Ce dimanche, Geoffroy-Guichard accueille le 123e derby de l’histoire entre Saint-Etienne et l’OL (20h45), en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Ce derby sera diffusé en direct sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Lyon reste prudent

D’un côté, les Verts n’ont gagné aucun match depuis le début de la saison, ils pointent à la dernière place du classement avec seulement trois points et Claude Puel paraît à court d’idée. De l’autre, les Gones de Peter Bosz sont en confiance après avoir gagné cinq de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Sur cette période, seul le PSG est parvenu à les battre (2-1), sur un penalty litigieux accordé à Neymar au bout du suspense. Au niveau des statistiques, Lyon est pour l’instant en tête au classement des derbies gagnés avec 45 victoires contre 44 pour l’ASSE, et 33 nuls.

"Mais dans le derby, le classement ne veut rien dire", a rappelé Houssem Aouar cette semaine. "Je ne sais pas si être favori dans ce genre de match change quelque chose. On sait que c’est un match très important pour nous, pour nos supporters (interdits de déplacement, ndlr). On ne regarde ni le classement, ni la forme du moment dans ce genre de derby", a insisté le milieu lyonnais. Lyon devra aussi se débrouiller sans Emerson, suspendu. Jeff Reine-Adélaïde, Moussa Dembélé et Islam Slimani, blessés, manquent également à l’appel. En face, Puel est privé de Gabriel Silva et Yvann Maçon.