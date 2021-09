OL: après Dembélé et Gusto, Bosz craint une multiplication des blessures

Evoquant ce vendredi les blessures de Malo Gusto et Moussa Dembélé, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a pointé le calendrier et le faible nombre de jours de repos entre les matchs de son équipe.

Il y a une dizaine de jours, avant les débuts de l'OL en Ligue Europa, Peter Bosz se félicitait d'avoir à jouer deux affiches par semaine. "C'est super d'être là. On veut jouer deux fois par semaine, je suis heureux. Ce n'est pas un problème, les joueurs sont en forme, ils peuvent jouer deux matchs par semaine", lançait le technicien néerlandais avant sa rentrée européenne.

Sauf que depuis, l'OL a enregistré plusieurs blessures. Celle de Moussa Dembélé, victime d'une fissure au péroné droit et absent pour plusieurs semaines, et celle de Malo Gusto, qui a visiblement trop tiré sur la corde. Aussi, le discours de Bosz sur le calendrier a nettement changé...

"Ça va se reproduire, malheureusement"

Si l'entraîneur lyonnais ne remet pas en cause le fait de jouer deux fois par semaine, c'est le trop faible nombre de jours de repos entre les rencontres qu'il dénonce. "Malo, il a joué beaucoup de matchs à 100% pour un jeune joueur. C'est un sprinteur, il a débuté tous les matchs parce que Léo était blessé, et voilà... J'ai déjà parlé des deux jours de repos entre les matchs. On savait que ça allait se produire avec un joueur, c'est tombé sur Malo", a d'abord regretté Bosz en conférence de presse.

Avant d'en remettre une couche quelques minutes plus tard en évoquant le cas Dembélé: "Est-ce que je suis inquiet? Je suis inquiet bien sûr, mais ça fait quelques semaines que je le suis quand je vois le calendrier avec seulement deux jours de repos entre les matchs. Je crains d'avoir des blessures. Ça va se reproduire, malheureusement."

Concernant son attaquant, Peter Bosz a par ailleurs indiqué ne pas vouloir faire appel à un joker médical. "On a de bons joueurs, ça ira", a-t-il lancé. De fait, c'est probablement Islam Slimani qui va prendre place à la pointe de l'attaque lyonnaise lors des prochains matchs.