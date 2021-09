Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le derby Nice-Monaco

Le derby de la Côte d’Azur entre l’OGC Nice et l’AS Monaco comptant pour la 6eme journée de Ligue 1 se déroulera ce dimanche à 13h, à huis clos, à l’Allianz Riviera. Un choc à suivre en direct sur Amazon Prime Vidéo.

Week-end de derby en Ligue 1. Au lendemain d’un sulfureux Lens-Lille marqué par des débordements entre supporters et la victoire finale des Sang&Or 1-0, place au derby de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco. Ce match de la 6eme journée de L1 sera diffusé à 13h en direct sur la chaine Amazon Prime Vidéo, à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté. Cette fois, il ne devrait pas y avoir d’incident puisque la rencontre se déroulera à huis clos à l’Allianz Riviera. Le Gym est sanctionné en raison des incidents survenus lors de l’opposition face à l’OM (le match sera rejoué le 27 octobre).

Quatre à la suite pour Nice ?

Si le stade des Aiglons sonnera creux, le match ne manquera pas d’enjeux. Emmené par Christophe Galtier, Nice, toujours invaincu, réalise un excellent début de saison. Après trois succès de rang, le Gym vise donc la passe de quatre face à l'ASM.

Du côté de l’AS Monaco, on espère renouer avec la victoire une semaine après la défaite à domicile face à l’OM (0-2). Les joueurs de Niko Kovac ont depuis retrouvé le sourire en battant Sturm Graz en Ligue Europa (1-0). Reste donc à confirmer en championnat. Ce derby marquera aussi les retrouvailles entre le Croate et Christophe Galtier, deux coaches qui s’apprécient et qui ont noué des liens d’amitié depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur du Bayern en Principauté.