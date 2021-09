Nice-Monaco: Kovac raconte son amitié avec Galtier, "le meilleur coach de Ligue 1"

A la veille du derby Nice-Monaco pour le compte de la 6eme journée de Ligue 1, ce dimanche à l’Allianz Riviera (13h), l’entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovac s’est confié sur sa complicité avec son homologue niçois Christophe Galtier, avec lequel il a noué des liens particuliers depuis son arrivée en Principauté.

Ça aurait dû être un derby bouillant. En raison du huis clos à l’Allianz Riviera, le derby de la Côte d’Azur Nice-Monaco sonnera creux, ce dimanche en début d’après-midi (coup d’envoi à 13h). Cela n’empêchera pas les deux entraîneurs, Christophe Galtier et Niko Kovac, d’être heureux de se retrouver. Lorsque l’ancien entraîneur du Bayern Munich a posé ses valises sur le Rocher la saison passée, l’un des premiers SMS reçus venait de Lille et d’un certain Christophe Galtier. Un message que le Croate a apprécié. "Quand on arrive dans un nouveau pays avec un autre environnement, une autre culture, c'est agréable de pouvoir échanger avec des coachs, de recevoir un message de bienvenue", confie Kovac.

"Galtier est une bonne personne"

Depuis, les deux entraîneurs ont noué des liens d'amitié et échangent régulièrement par SMS. "En plus d’être un bon coach, c’est aussi une bonne personne, souligne Kovac. On a échangé par textos, notamment quand on n’était plus en course pour remporter le titre. Je lui avais envoyé un message pour lui souhaiter bonne chance (le Losc sera sacré champion, ndlr). Lui aussi m’a souhaité bonne chance à la veille de notre barrage face au Shakhtar. Ce sont des petites choses appréciables. Nous sommes adversaires quand le match débute, mais nous sommes aussi des êtres humains et c’est très agréable de pouvoir échanger comme ça et d’avoir cette relation. J’espère que ça durera."

"Le meilleur coach de Ligue 1"

Les résultats ne devraient pas entamer leur belle entente. D’ailleurs, le technicien croate se méfie beaucoup de l’équipe niçoise depuis que celle-ci est managée par Galtier: "Nice n’a pas obtenu les résultats attendus la saison dernière. Ils ont été chercher le meilleur coach de Ligue 1. Il a effectué un excellent travail à Saint-Etienne et au Losc. Maintenant, il a la possibilité de mettre en place ses idées à Nice. Il a la chance d’avoir un groupe de qualité, avec des jeunes joueurs talentueux. Quand un nouveau coach arrive avec ses idées, les joueurs le suivent". Et Kovac de conclure: "J’apprécie de jouer face à lui. On se challenge à chaque fois avec ses équipes. J’espère qu’on aura l’occasion de discuter avec lui car on le fait toujours avec respect et amitié."