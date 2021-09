Nice: Fournier tacle l'OM après les incidents

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le directeur sportif du Gym Julien Fournier est revenu sur les incidents qui ont mis fin à la rencontre entre Nice et l’OM le 22 août dernier.

Près d’un mois après les événements, Julien Fournier n’en démord pas. Le directeur sportif de l’OGC Nice s’est exprimé dans les colonnes de Nice-Matin au sujet de l’interruption du match entre son club et l'OM lors de la 3e journée de Ligue 1 le 22 août, après les incidents qui ont éclaté sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Il dénonce le traitement de l’affaire ainsi que la posture du club phocéen, et regrette le fait de devoir rejouer le match: "Merde, on avait le match en mains, on allait battre Marseille".

"Le problème de notre société et des médias, c'est la caricature, assure-t-il. Ce match, c'est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l'OM. Ce n'est pas ma lecture des événements, ce qui n'enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l'air".

"Marseille s'est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler"

Julien Fournier veut oublier cet épisode et désormais se tourner sur ce match à rejouer en entier, le 27 octobre prochain à huis-clos et sur terrain neutre. "Cela m'embête qu'on revienne encore là-dessus, abrège-t-il. J'ai envie qu'on tourne la page. Marseille s'est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m'importe, c'est le prochain match à rejouer contre l'OM. Il va falloir le regagner car on l'a déjà remporté une fois."

En attendant, l’OGC Nice a rendez-vous avec l’AS Monaco ce dimanche dans le derby. Quatrièmes du championnat, avec donc un match en moins, les hommes de Christophe Galtier ont l’occasion d’étirer leur invincibilité et leur étanchéité (aucun but encaissé cette saison), tout en enfonçant leurs voisins.