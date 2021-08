Ligue 1: sur quelles chaînes regarder Monaco-Lens et Saint-Etienne-Lille

Deux rencontres de Ligue 1 sont à suivre ce samedi, pour le compte de la 3e journée, avec le LOSC qui se déplacera sur le terrain de Saint-Etienne, à 21 heures. La partie sera diffusée sur Canal + Sport. A 17 heures, l'AS Monaco recevra Lens, pour une affiche retransmise sur Prime Vidéo.

Après la victoire du PSG ce vendredi au stade Francis Le Blé face à Brest (4-2), la 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux affiches. Lille, champion en titre, se déplacera à Saint-Etienne alors que l'AS Monaco, qui enchaîne les rencontres en ce début de saison, recevra Lens.

Battu à Louis II ce mardi lors du barrage aller de Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk (1-0), l'AS Monaco doit se reprendre en Ligue 1. La renconrtre face à Lens sera à suivre à partir de 17 heures et sera diffusée sur Prime Vidéo, avec le pass Ligue 1. Pour l'occasion, Thierry Henry fera ses débuts en tant que consultant.

Lens reste sur deux nuls en ce début de saison, contre une défaite face à Lorient (1-0) pour l'AS Monaco et un nul face à Nantes (1-1). Les joueurs de Niko Kovac sont déjà attendus au tournant, eux qui devront effectuer le déplacement en Ukraine ensuite, pour le barrage retour de Ligue des champions ce mercredi (21h sur RMC Sport 1).

Humilié la semaine dernière face à Nice (4-0), le LOSC doit aussi se reprendre, avec un nul arraché dans la douleur lors de la première journée face à Metz. L'ASSE n'a pris que deux points de son côté en ce début de saison, tenu en échec par Lorient (1-1) et Lens (2-2). La rencontre entre l'ASSE et le LOSC sera à suivre dès 21 heures sur Canal + Sport, qui doit produire et diffuser deux matchs par journée.