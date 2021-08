Ligue 1: tension à Brest entre les dirigeants et une radio locale

La station de radio France Bleu Breih Izel a décidé de ne pas retransmettre les matchs de Brest jusqu’à nouvel ordre pour protester d’être tenue à l’écart de l’actualité du club par les présidents, vexés par un sujet.

Situation tendue à Brest à la veille de la reprise de la saison de Ligue 1 avec un déplacement à Lyon, samedi (17h). La radio France Bleu Breizh Izel dénonce une entrave des co-présidents du club, Denis et Gérard Le Saint à leur travail de suivi du club. Les dirigeants ont décidé de tenir à l’écart pendant un an les journalistes sur le suivi du Stade Brestois et de l’autre club phare de la ville bretonne, Brest Bretagne Handball, également détenu par les patrons du groupe éponyme spécialisé dans la distribution de fruits et légumes.

En cause, la révélation par la radio d’un cluster de cas de coronavirus en juin dernier au sein du club de handball. France Bleu Breih Izel avait comptabilisé 11 cas positifs et 60 cas contacts, dont la présence des variants sud-africain et brésilien, en juin dernier au sein du club. Des contaminations qui auraient pu se produire lors de la fête organisée par les dirigeants au siège de leur groupe pour célébrer le parcours historique de l’équipe en Coupe d’Europe, achevé par une défaite en finale de la Ligue des champions par Kristiansand (34-28). Un cluster confirmé par les autorités sanitaires.

La station ne va pas retransmettre les matchs de Brest

La station s’est alors retrouvée accusée d’avoir voulu entacher l’image du club. "On nous punit, c'est le mot qui a été employé, pour avoir fait notre travail", déplore Gurvan Musset, directeur de France Bleu Breizh Izel, sur le site de la radio. Les journalistes n’ont pas été conviés aux différentes conférences de presse de pré-saison (présentation de Michel der Zakarian et des nouveaux joueurs, point presse d’avant-match). Ils ne peuvent pas non accéder aux membres de l’équipe en dehors des matchs, sans l’aval des présidents.



En signe de protestation, France Bleu Breizh Izel a décidé de ne pas retransmettre les matchs du Stade Brestois jusqu’à nouvel ordre