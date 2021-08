La Ligue 1 n'est toujours pas diffusée en Espagne, malgré les arrivées de Messi et Ramos

Si la nouvelle saison de Ligue 1 a déjà débuté depuis deux journées, aucun opérateur n'a récupéré les droits TV en Espagne, provoquant un manque à gagner pour la LFP, d'autant plus avec les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG. Pas convaincue par les premières propositions, la Ligue négocierait pour résoudre le problème.

Voilà déjà deux journées que la Ligue 1 a repris. Mais le spectacle proposé sur les pelouses françaises n'est pour l'heure pas disponible en Espagne, alors que l'opérateur Telefonica n'a pas renouvelé ses droits TV détenus depuis 2018. Une situation forcément préoccupante alors que Lionel Messi et Sergio Ramos, capitaines emblématique du FC Barcelone et du Real Madrid ces dernières années, ont rejoint cet été le PSG.

La LFP négocie pour résoudre le problème

Selon Le Parisien, la LFP négocierait avec des opérateurs pour résoudre la situation. La Belgique, la Suède ou la Norvège ne diffusent pas non plus le championnat français à ce stade, provoquant un manque à gagner pour la Ligue, d'autant plus sur le territoire espagnol, où le public pourrait être intéressé par les aventures de Messi et Ramos.

Selon des informations du 20 minutes local, plusieurs opérateurs auraient participé à l'appel d'offres, mais la LFP n'a pas été convaincue par les propositions financières d'Amazon, Discovery et DAZN. BeIN Sports et Canal + n'ont pas pris part à ces enchères pour acquérir les droits de la Ligue 1 en Espagne.

Pour rappel, Lionel Messi et Sergio Ramos n'ont pas encore joué cette saison avec le PSG. La LFP espère bien pouvoir officialiser un accord prochainement, avant les grands débuts des deux stars, qui brillaient depuis plus de quinze ans en Liga. En attendant, les téléspectateurs espagnols n'ont pas d'autre choix que de passer par des plateformes de streaming pour regarder la Ligue 1.