PSG-Strasbourg: le deuxième but finalement attribué à Ajorque plutôt qu'à Mbappé

Lors de la victoire 4-2 du PSG contre Strasbourg ce samedi en Ligue 1, le deuxième but de la rencontre, sur une frappe de Kylian Mbappé, est considéré comme un contre-son-camp de Ludovic Ajorque par la LFP.

Kylian Mbappé n'a finalement pas débloqué son compteur. Lors de la spectaculaire victoire 4-2 du Paris Saint-Germain contre le RC Strasbourg ce samedi soir, le champion du monde français a permis au club de la capitale de mener 2-0 grâce à une frappe enroulée que Ludovic Ajorque a déviée.

Pendant un temps, un doute a subsisté sur l'attribution de ce but. Mais avant la fin de la rencontre, la Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) a estimé qu'il s'agissait d'un but contre son camp de l'attaquant strasbourgeois.

Pas de but, mais des passes décisives

Dans un communiqué, la LFP a expliqué qu'une "étude des images" avait été nécessaire. Elle a donc dû constater que le tir initial de Kylian Mbappé ne prenait pas la direction de la cage de Matz Sels, et donc que le but n'aurait pas été possible sans l'intervention de Ludovic Ajorque.

En deux matchs de championnat, Kylian Mbappé, sifflé par le Parc des Princes avant le coup d'envoi, n'a pas encore inscrit son nom au classement des buteurs. Il peut toutefois se réjouir de compter trois passes décisives, dont deux délivrées face à Strasbourg.

Quant à Ludovic Ajorque, la seconde période lui a permis de se rattraper. À 3-1, une dizaine de minutes après une première réduction de l'écart signée Kevin Gameiro, le longiligne attaquant a su porter le score à 3-2 et marquer son premier but cette saison.