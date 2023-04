Ligue 1: trop fort pour Strasbourg, Lens met la pression sur le PSG et fonce vers la Ligue des champions

Sans flamber, le RC Lens s’est logiquement imposé face à Strasbourg 2-1 en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, vendredi soir au stade Bollaert. Les Sang&Or consolident leur deuxième place et font un nouveau pas vers une qualification en Ligue des champions.

Toujours pas de nuage à l’horizon pour le RC Lens. Sans réaliser leur plus beau match de la saison, les Sang & Or ont battu Strasbourg 2-1 vendredi soir en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Przemyslaw Frankowski (11e) et Facundo Medina (64e) ont offert aux Lensois une quatrième victoire de rang en championnat, Kevin Gameiro se chargeant de réduire l'écart en fin de partie en faveur du Racing (83e).

Le RCL qui avait retrouvé sa place de dauphin le week-end précédent à la faveur d'une meilleure différence de but que l'OM prend provisoirement ses distances avec Marseille et revient surtout à trois points du PSG, avant le déplacement des Parisiens à Nice samedi soir.

Lens avec le vent dans le dos avant d'aller au Parc

Une très belle affaire d’autant que les partenaires de Kylian Mbappé seront les prochains adversaires de Lens dans une semaine au Parc des Princes, pour le sommet de la 31e journée. Pour Strasbourg, ce nouveau revers n’est clairement pas une bonne opération dans la course pour le maintien. Le Racing reste plombé à la 16eme place de Ligue 1, plus que jamais sous la menace d’Auxerre, premier relégable, à égalité de points (l'AJA se rend à Ajaccio dimanche, 15h).

Habib Diallo expulsé

Dans un match ouvert, les Lensois ouvrent rapidement le score. Bien servi par Adrien Thomasson, Przemyslaw Frankowski ouvre bien son pied et trompe Matz Sels (1-0, 11e). Le but du Polonais est refusé pour une position de hors-jeu avant d’être validé par le VAR. La suite est une succession de frappes cadrées des Sang & Or mais le portier strasbourgeois est toujours bien placé. De leur côté, les Alsaciens ne subissent pas mais ils peinent dans la zone de vérité.

Après la pause, le rythme retombe mais Sels est toujours aussi chaud, notamment sur une reprise de Fulgini après l’heure de jeu (62e). Le portier de Strasbourg s’incline en revanche sur une reprise légèrement déviée de Facundo Medina (2-0, 64e). Entré en jeu après la pause, Kevin Gameiro relance le suspense sur une sublime frappe enroulée en fin de rencontre (2-1, 83e). La fin de match est tendue et marquée par l'expulsion d'Habib Diallo dans le temps additionnel. Mais qu'importe pour le public de Bollaert, seule la victoire est belle. L'Europe n'est plus très loin.