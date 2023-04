TOUT COMPRENDRE - Pourquoi Mbappé a publiquement critiqué le PSG

Salarié du Paris Saint-Germain et star de l’équipe première, Kylian Mbappé a fracassé jeudi une vidéo publiée par le club francilien pour la campagne de réabonnement. Tête d’affiche du clip, l’attaquant français a voulu marquer son opposition à cette utilisation de son image.

A deux jours d’un déplacement crucial à Nice lors de la 30e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a enflammé le PSG. Mis en avant dans la vidéo du club francilien pour lancer la campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024, à l’inverse de Lionel Messi et Neymar absents, l’attaquant français n’a pas apprécié. Star du clip, le champion du monde 2018 a critiqué un usage abusif de son image et a rappelé que le Paris Saint-Germain n’était "surtout pas le Kylian Saint-Germain".

Selon les informations de RMC Sport le service communication du PSG ainsi que la partie sportive n’ont pas été avertis de la sortie de la vidéo polémique concernant Kylian Mbappé. Le président Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son mécontentement après la publication de la vidéo et a appelé son joueur pour lui parler après cet énorme couac. Si en Espagne, les médias se sont régalés de cette histoire et y voient un motif d’espoir en vue d’un éventuel transfert au Real Madrid, en France on cherche plutôt à comprendre ce qu’il s’est passé et comment cela va impacter la suite de la saison.

• En quoi c'est un problème pour Mbappé d'être présenté comme LA star du PSG?

En prolongeant au PSG en 2022, Kylian Mbappé avait insisté sur son envie d’être au centre du projet du club. Mais d’abord et surtout au centre du projet sportif alors que ses détracteurs ont martelé qu’il était devenu le nouveau boss du Paris Saint-Germain, celui capable de décider de tout dans l’équipe première. Mais en exprimant son opposition à la vidéo publiée jeudi sans son aval ni celui de la direction sportive, il a tenu à rappeler qu’il n’était pas le patron du PSG ni le seul joueur de l’effectif.

Soucieux d’en finir avec ce PSG des stars, Kylian Mbappé espère toujours la naissance d’un collectif capable de lutter pour conquérir les titres et notamment en Ligue des champions. Pas question, donc, d’être présenté comme la seule et unique icône du club avec une vidéo où seul des jeunes joueurs de l’équipe sont présentes à ses côtés.

"On sait aussi que sa prolongation a fait beaucoup parler, il s’est un petit peu mis à dos Neymar et son entourage en début de saison parce que certains avaient dit qu’il avait demandé la tête de Neymar. Il y a des tensions dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain, a réagi Jérôme Rothen sur RMC après cette nouvelle polémique. […] La personne qui s’est permis de sortir ce clip est inconsciente. Dans cette vidéo, Mbappé est tout seul!"

En clair, en s’exprimant de la sorte via une publication très dure sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a voulu faire passer le message que le PSG ne doit pas uniquement bâtir ses succès sur lui. Une manière de rappeler que, malgré son statut et ses performances, il reste un joueur au sein d’un collectif.

• Le PSG a-t-il retiré la vidéo après le message de Mbappé?

Face à la colère (justifiée ou non) de Kylian Mbappé suite à cette vidéo promotionnelle, le club francilien a d’abord semblé faire machine arrière puisque le clip n’a plus été accessible sur la plateforme YouTube. Mais contrairement aux rumeurs qui ont foisonné sur les réseaux sociaux, le PSG a indiqué ne pas avoir retiré la vidéo. Vrai et faux à la fois. Certes, Paris n’a pas factuellement supprimé le lien mais l’a bien brièvement passé en statut privé.

La vidéo était d'abord un lien YouTube envoyé seulement aux abonnés du club (donc en semi-public) puis elle a été rendue accessible à tous en milieu de matinée. Puis, chronologiquement après la saillie médiatique de Kylian Mbappé, le cli a été passé en privé en milieu d’après-midi aussi bien sur YouTube que via le lien destiné aux abonnés. Avant, finalement, de voir le club effectué un nouveau changement en repassant la vidéo en en public plus tard ce jeudi.

• Où en est le combat de Mbappé pour gérer son image?

Au-delà des questions autour de l’importance de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ou du couac interne au sein de la communication du club, cette sortie ultra médiatisée de l’attaquant est venue rappeler son combat pour les droits d’image qu’il a déjà mené en équipe de France.

Si le nouveau capitaine des Bleus attend toujours la résolution de cette affaire en sélection, selon les éléments de RMC Sport il n’y a toujours pas de nouvelle convention sur les droits à l’image collectifs et cela coince toujours autour du choix du joueur de participer ou non à une campagne publicitaire.

Très impliqué dans ce dossier chez les Bleus, Kylian Mbappé souhaite aussi gérer sa situation au PSG. Au moment de sa prolongation, le club a gardé la main sur l’utilisation de son image, au grand dam du clan Mbappé.

"Il faut faire attention à tout ce qui se dit. Mbappé essaie de structurer sa vie pro et perso, sa communication ne dérape pas, a encore rappelé Jérôme Rothen après ce nouvel imbroglio. Et là ce sont les autres qui dérapent pour lui. Il ne peut que se braquer."

• Le PSG peut-il/va-t-il sanctionner Mbappé?

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, meilleur joueur actuel de l’effectif francilien, Kylian Mbappé a profité de son statut pour taper du poing sur la table après cette vidéo promotionnelle. Mais l’attaquant de 24 ans n’en demeure pas moins un salarié du club. Et à ce titre, certains ont pu juger maladroite sa sortie acerbe sur les réseaux sociaux.

"Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que cela vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club? Pour afficher ton responsable de communication? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne, a de son côté fustigé Christophe Dugarry sur RMC. […] C’est maladroit, ce n’est pas classe. La façon de faire de Mbappé je trouve que cela ne se fait pas."

Mais surtout, la prise de position publique de Kylian Mbappé peut-elle lui valoir une sanction. Sur le papier, oui puisque le buteur a ouvertement dénigré une publication de son employeur. En théorie, le joueur pourrait ainsi s’exposer à une amende ou à une retenue sur sa prime d’éthique. Mais c’est fortement improbable compte-tenu de la réaction du président Nasser Al-Khelaïfi après cet incident. En échangeant directement le clan Mbappé pour expliquer la situation, le dirigeant semble de fait avoir écarté la possibilité d’une sanction contre Kylian Mbappé.

Reste désormais à savoir si et comment cette nouveau couac extra-sportif va venir perturber la fin de saison de l’équipe entraînée par Christophe Galtier. Samedi, le PSG se déplace à Nice dans un match qui pourrait avoir une importance majeure dans la course au titre en Ligue 1.