Ligue 1: trop fort pour Troyes, Lens prend provisoirement les commandes du championnat

Le RC Lens a logiquement battu Troyes 1-0 au stade Bollaert ce vendredi en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Toujours invaincus, les Sang & Or prennent provisoirement la tête du championnat en attendant PSG-Brest et OM-Lille samedi.

Lens reste sur son nuage. Ce vendredi soir, l’équipe de Franck Haise s’est même offerte le costume de leader de la Ligue 1. Sans trop forcer son talent, le RCL a dominé Troyes 1-0 grâce à un but de la tête de Kevin Danso à la fin de la première période (38e). Grâce à cette cinquième victoire, Lens reste invaincu et possède provisoirement un point d’avance sur le PSG et l’OM qui accueilleront respectivement Brest et Lille samedi pour le compte de cette septième journée de L1.

Gradit blessé, Danso trouve la faille

On ne retiendra pas grand-chose des premières minutes si ce n’est qu’Adil Rami, l’ancien Lillois, est copieusement sifflé pour son 200eme match en Ligue 1 et que Jonathan Gradit sort blessé, remplacé par Przemyslaw Frankowski, après un contact litigieux avec Erik Palmer-Brown à la limite de la surface de réparation (15e). L’arbitre ne bronche pas et siffle une sortie de but. Une appréciation qui ne plait pas à Coach Courbis: "Il y avait coup franc, c’est une erreur emmerdante pour Lens !" Ce ne sera que partie remise...

Fofana de retour

A défaut d’être brillante dans le jeu, l’équipe de Franck Haise fait la différence sur coup de pied arrêté, Frankowski envoyant le ballon sur la tête de Kevin Danso (1-0 38e). Après la pause, Seko Fofana, de retour après sa prolongation, entre et, sans surprise, met le feu à la défense de Troyes. Cela n’empêche pas Mama Baldé de mettre Brice Samba à contribution sur un contre express (59e). Mais à l’image d’une tête de Florian Sotoca sur la barre, les deux formations ne boxent pas dans la même catégorie. Et si Lens doit de se contenter du plus petit des écarts, l'essentiel est assuré, avec la victoire et le fauteuil de leader. Prochain rendez-vous dans une semaine à Nantes pour les Lensois. A Clermont pour Troyes.