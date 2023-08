Ligue 1: Ugarte est prêt à se charger du "sale boulot" au PSG

Recruté pour 60 millions d'euros lors du mercato estival par le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte est prêt à effectuer le "sale boulot" dans son rôle de milieu défensif. Dans un entretien accordé à l'Equipe ce jeudi, l'international uruguayen de 22 ans a abordé son style de jeu avant le début de saison en Ligue 1.

Ce samedi, Manuel Ugarte devrait vivre sa première au Parc des Princes, l'occasion pour les supporters du PSG de voir en action la nouvelle sentinelle du club. Recruté pour un montant de 60 millions d'euros au Sporting CP cet été, le milieu uruguayen se dit prêt à évoluer dans l'ombre. Dans un entretien accordé ce jeudu à l'Equipe, Manuel Ugarte dit n'avoir "aucun problème" à jouer en tant que milieu défensif, un poste qui prend moins la lumière.

"Dans une équipe, toutes les composantes sont importantes. c'est clair qu'on est chargés du sale boulot, mais comme je disais, c'est naturel pour moi, a indiqué le joueur de 22 ans. En plus, je sais que c'est un domaine dans lequel je sors du lot. Je me mets toujours à la disposition de l'équipe."

>> Toutes les infos sur le PSG

Ugarte revendique la mentalité uruguayenne de "garra charrua"

Courtisé par Chelsea lors de ce mercato, Ugarte a finalement choisi de rejoindre le PSG. Avec le Sporting CP, l'international uruguayen figurait aux premiers rangs des joueurs en Europe qui taclaient et interceptaient le plus de ballons.

"En fait, c'est naturel chez moi. Quand j'entre sur un terrain, la seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer le ballon au plus vite, a justifié Ugarte. Ça va de pair avec le style uruguayen."

Qui est Manuel Ugarte, la dernière recrue du PSG ? – 07/07 13:11

Avec huit sélections au compteur avec la Celeste, Manuel Ugarte se décrit comme un joueur "box to box". "Aujourd'hui, en Uruguay, on voit arriver des joueurs complets, à la fois créatifs et efficaces. Mais avant, on s'est toujours caractérisés par la "garra charrua", une irrépressible faim pour récupérer le ballon, pour lutter, pour être ambitieux", a conclu le milieu de 22 ans sur son style de jeu.

Sauf mauvaise surprise, Manuel Ugarte devrait débuter la saison dans le onze de Luis Enrique, samedi au Parc des Princes contre Lorient (21h), lors de la première de journée de Ligue 1.