Mercato: Ugarte dévoile le rôle de Cavani dans sa signature au PSG

Manuel Ugarte a confié ce jeudi qu'il avait demandé conseil à Edinson Cavani avant de s'engager avec le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le milieu de terrain uruguayen a aussi détaillé le projet sportif qui lui a été vendu par les dirigeants du club francilien.

Recruté 60 millions d'euros cet été, Manuel Ugarte ne sera pas le premier joueur uruguayen à porter les couleurs du PSG après son arrivée en provenance du Sporting Portugal lors du mercato estival. Avant lui, Carlos Bueno ou encore Cristian Rodriguez, Diego Lugano et surtout Edinson Cavani ont porté le maillot du club de la capitale.

Compatriote du 'Matador', 301 matchs et 200 buts au compteur lors de son passage à Paris, le nouveau venu a eu l'occasion d'échanger avec son coéquipier en sélection à propos du club de la capitale.

Cavani en mode VRP de luxe pour le PSG

Courtisé notamment par Chelsea après deux saisons au Sporting à Lisbonne, le milieu de terrain a donc choisi la France.

"On avait parlé du PSG avec Edi, mais bien avant les contacts avec le club, a déclaré Ugarte dans un entretien accordé ce jeudi auprès de l'Equipe. Il m'avait raconté la relation qu'il entretenait avec ses partenaires, l'ambiance ici. Il m'avait dit que c'est une ville incroyable, un super club où il y a tout. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte combien il est aimé ici."

"Former une équipe avec une mentalité de gagnants"

Transfert le plus cher de l'été du PSG, Manuel Ugarte a vu plusieurs autres petits nouveaux le rejoindre en Ligue 1 lors du mercato. Paris a ainsi bouclé les recrutements de Gonçalo Ramos (22 ans), Cher Ndour (19 ans), Kang-in Lee (22 ans) et Arnau Tenas (22 ans) ont eux aussi rejoint les rangs parisiens.

"On m'a dit que l'idée est de former, avec beaucoup de jeunes, une équipe avec une mentalité de gagnants, a expliqué Ugarte. Or, la plupart des joueurs uruguayens, on a en commun d'avoir beaucoup d'envie, de toujours lutter pour la gagne, d'aimer la compétition plus que tout."

Toujours à la recherche d'un premier sacre en Ligue des champions, le PSG se lancera à nouveau dans sa quête européenne cette saison et tentera également de conserver son titre en championnat. Une bonne nouvelle pour Manuel Ugarte qui a soif de titres.

"Je viens pour qu'on crée cet état d'esprit de gagneur. Cela va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées", a ajouté l'Uruguayen de 22 ans, qui évoluera donc sous les ordres de Luis Enrique. La nouvelle sentinelle arrive "avec une énorme envie de jouer".

Avant de conclure sur le prix de son transfert: "J'espère qu'on dira que ces 60 millions d'euros en valaient la peine." Ce samedi (21h), au Parc des Princes, les Parisiens commenceront leur saison en Ligue 1 face à Lorient.