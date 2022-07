Ligue 1: un OL bis humilié par Willem II en préparation

Privé d'une grande partie des titulaires, l'OL s'est lourdement incliné samedi face à Willem II pour son sixième match de préparation (5-0). La faute notamment à une défense qui a montré ses limites.

L'OL a encore beaucoup de travail à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Pour son sixième match de préparation, les Gones se sont lourdement inclinés face à Willem II ce samedi (5-0). Pour le premier match du week-end (le deuxième aura lieu dimanche face à Feyenoord), Peter Bosz a aligné un onze expérimental, avec un mélange de jeunesse et d'expérience, avec pour objectif de disputer 90 minutes complètes. Mais la rencontre a vite tourné court face à la formation néerlandaise, qui a profité des (trop) nombreux cadeaux de l'arrière-garde lyonnaise pour creuser l'écart dès la pause.

Pollersbeck et Da Silva en grande difficulté

Le calvaire des Rhodaniens a débuté à la 21e minute, lorsque Heekens a profité d'une erreur de marquage pour ouvrir le score, avant que Julian Pollersbeck, la doublure d'Anthony Lopes, n'offre sur un plateau le deuxième but à Jizz Hornkamp à la suite d'un dégagement raté. Le dernier cadeau de la première période est à l'actif de Damien Da Silva, qui laisse passer Hornkamp sur le troisième but. Menacés sur chaque actions néerlandaises, les Lyonnais ont manqué d'automatismes dans l'entrejeu et n'ont guère rassuré défensivement, en encaissant deux nouveaux buts après le repos.

Face à une charnière Da Silva-Boateng en perdition, les Néerlandais ont enchaîné les belles combinaisons offensives, parfaitement conclues par Bokila et Dooderman. Au contraire des attaquants lyonnais, qui n'ont rien proposé pour inquiéter le portier adverse. Après cette sortie de route, la troisième de la préparation, les titulaires lyonnais prendront le relais dimanche face à Feyenoord (16h45), avant de conclure la série de matchs amicaux face à l'Inter Milan samedi prochain. Les hommes de Peter Bosz ouvriront le bal en championnat en accueillant l'AC Ajaccio, le vendredi 5 août (21 heures).

La compo de l'OL

Pollersbeck - Lomami, Da Silva, Boateng, Dib - Aouar, El Arouch - Faivre, Barcola, Kadewere, Cherki.