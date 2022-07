OL: Lacazette absent de l’entraînement à cause d’une attaque de guêpes au visage

Comme révélé par Le Progrès, et confirmé par RMC Sport, l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, n’a pas pu participer à la séance d’entraînement ce jeudi. L’ex-Gunner a été piqué une dizaine de fois au visage par des guêpes.

Cette absence-là, on ne l’avait pas vu venir… En stage aux Pays-Bas cette semaine avec l'OL, Alexandre Lacazette n’a pas pu participer à la séance d’entraînement ce jeudi après-midi en raison d’une attaque de guêpes. Comme l’a révélé Le Progrès, et confirmé par RMC Sport, l’avant-centre international (31 ans, 16 sélections) a été piqué une dizaine fois au visage alors que les Gones participaient à une partie de paintball en forêt et a fait une mauvaise réaction à celles-ci. Son équipier Moussa Dembélé a lui aussi été la cible d’attaques de guêpes mais ses piqûres ne l’ont pas empêché de participer à l’entraînement ce jeudi après-midi.

Incertain face à Willem II

Selon Peter Bosz, Alexandre Lacazette n’est pas encore sûr de pouvoir tenir sa place pour le match amical samedi face à Willem II. Parti de l’OL pour rejoindre Arsenal en 2017, le Lyonnais est revenu dans sa ville et son club formateur cet été. Il a été rejoint par son ami Corentin Tolisso. Mais l’ex-milieu du Bayern Munich, blessé au mollet gauche, n’a pas encore disputé de match avec l’OL. D'après son entraîneur, le champion du monde est proche d'un retour.