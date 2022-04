Ligue 1: vainqueur de Lens, Strasbourg s’installe au pied du podium

Grâce à un penalty de Ludovic Ajorque inscrit en deuxième période, le Racing Club de Strasbourg a battu Lens 1-0 dimanche à la Meinau lors de la 30e journée de Ligue 1. En pleine forme, l’équipe alsacienne est désormais quatrième du classement à deux points du podium en attendant le résultat de Saint-Etienne-OM.

Et si Strasbourg visait la qualification en Ligue des champions ? L’idée aurait pu faire sourire en début de saison. Après 30 matchs disputés, elle est plus que crédible. Dimanche, le Racing a fait un pas de plus vers une qualification en Coupe d’Europe en battant Lens 1-0 à la Meinau grâce à un penalty de Ludovic Ajorque inscrit en deuxième période (66e). Avec ce succès, Strasbourg signe un huitième match de rang en L1 et s’invite à la 4eme place du classement à égalité de points avec Nice, son prochain adversaire le week-end prochain, et à deux unités de l’OM qui défie Saint-Etienne à 15h.

11e but d'Ajorque

En dehors du résultat, on ne retiendra pas grand-chose de cette rencontre sans coup d’éclat. Après une première période fade, la partie se débloque sur un penalty consécutif à une main du Lensois Przemyslaw Frankowski dans la surface de réparation. Ludovic Ajorque ne manque pas la cible, et donne l’avantage avec son 11e but de la saison. Cinq minutes plus tard, Kevin Gameiro alerte le buteur du Racing qui se fait faucher par Jean-Louis Leca. Deuxième penalty. Cette fois, le gardien des Sang&Or repousse le tir de Kevin Gameiro (71e). Si les Strasbourgeois vendangent en contres et que Lens pousse dans les dernières minutes, l’essentiel est assuré pour les Alsaciens avec la victoire.