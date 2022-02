Lille: André et Gourvennec "agréablement surpris" par un Ben Arfa "très affûté"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc de Ligue 1 entre Lille et le PSG, Benjamin André s'est montré rassurant concernant la condition physique d'Hatem Ben Arfa. Arrivé dans le Nord cet hiver après plusieurs mois sans jouer, l'ancien Parisien aurait déjà retrouvé une forme intéressante.

Il a passé 265 jours sans jouer. Huit mois après son dernier match disputé sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa (34 ans) a retrouvé les terrains le 22 janvier. Ses grands débuts avec Lille ne se sont pas passés comme il l'aurait espéré, puisque sa nouvelle équipe s'est inclinée ce jour-là à Brest (2-0), mais l'international français a signé une entrée prometteuse. Avec beaucoup d'envie et une activité intéressante au sein d'une équipe parfois à court d'idées sur le plan offensif. Dans le Nord, l'ancien Marseillais et Parisien semble déjà avoir retrouvé une bonne condition physique. Benjamin André, présent ce vendredi midi en conférence de presse, s'est même dit bluffé par son état de forme.

"Il a toujours son coup de rein"

"Je suis agréablement surpris, a confié le milieu de terrain du Losc. En général, quand on coupe aussi longtemps, on se dit que c'est difficile de garder une certaine dynamique physique. Mais je l'ai trouvé très affûté. Il avait les cannes dès ses premiers entraînements. Il a toujours son coup de rein, ses qualités de démarrage et de un contre un. Logiquement, tu es censé perdre tes repères quand tu t'entraînes moins avec un groupe. Et lui je l'ai trouvé très à l'aise." Entre son départ de Bordeaux et son arrivée chez le champion de France en titre, Ben Arfa n'a pas chômé. Epaulé notamment par un préparateur physique, il s'est entretenu quotidiennement. La clé pour espérer un retour réussi en Ligue 1.

"Il montre de très bonnes aptitudes sur le plan athlétique, il a de bonnes sensations. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en jouant et en s'entraînant régulièrement. C'est vrai que c'est une bonne surprise de le voir à ce niveau après cette coupure. Il va être intéressant pour nous", a confirmé Jocelyn Gourvennec.

Pour Benjamin André, il est aujourd'hui capable d'apporter "ce petit truc qui nous manque dans les 25 derniers mètres pour percer des blocs bas et trouver des solutions". "On l'a vu avec son entrée à Brest, il a tout de suite essayé de prendre les choses en main, a-t-il souligné. Je ne sais pas s'il est en capacité de jouer 90 minutes, mais il a les cannes pour nous apporter quelque chose dans un match." Dès ce week-end contre ses anciens coéquipiers parisiens ? Seulement 11e au classement, Lille vise un succès pour se rapprocher des places européennes.