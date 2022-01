Ligue 1: coup d'arrêt pour Lille, piégé à Brest pour la première de Ben Arfa

Malgré la première d'Hatem Ben Arfa, Lille s'est incliné face à Brest ce samedi (2-0). Les champions de France manquent l'opportunité de se rapprocher des places européennes.

Lille rate le coche. Alors que les champions de France avaient l'opportunité de doubler Rennes pour prendre la 5e place, les Dogues se sont pris les pieds dans le tapis ce samedi face à Brest au stade Francis-Le-Blé (2-0). Lille s'est fait surprendre d'entrée sur la première possession brestoise, puisque Tiago Djalo a poussé dans son propre but un centre au point de pénalty de Ronaël Pierre-Gabriel dès la troisième minute.

Un coup du sort qui a eu le mérite de réveiller les Lillois, omniprésents après l'ouverture du score. Mais les attaquants sont tombés sur un excellent Marco Bizot, décisif dans ses buts devant Burak Yilmaz et Jonathan David. Et quand le portier est battu, il est sauvé par Pierre-Gabriel sur sa ligne. Malgré aucune frappe cadrée en 45 minutes, les Brestois ont réalisé le coup parfait à la pause.

Première pour Ben Arfa, énorme colère de Yilmaz

Pris par le temps, les Dogues se sont montrés nerveux, accumulants les avertissements pour contestation, mais aussi maladroits, puisque Bizot a tout repoussé face aux coéquipiers de Jonathan Bamba. Dans une fin de match stressante, Hatem Ben Arfa a fait ses grands débuts avec le Losc en entrant dans le dernier quart d'heure à la place de Yilmaz, passablement énervé, qui a directement filé aux vestiaires en enlevant son maillot. Ce n'est pas la première fois que le Turc pique une telle colère.

Pour son premier match depuis 265 jours, l'ancien bordelais a tenté de trouver la solution en percutant au sein d'une défense bretonne très solide et s'est également heurté au portier brestois, solide sur la reprise du milieu de terrain au point de pénalty. Malgré 16 tirs, les Dogues ont laissé passer leur chance et ont encaissé le but du KO sur un pénalty de Steve Mounié.

Après le nul à l'aller (1-1), Brest confirme qu'il est la bête noire des Dogues. Les Bretons enchaînent une 4e rencontre sans défaite face à Lille. Cette victoire, la 7e de la saison, permet à Brest de grimper à la 12e place (28 points). De son côté, Lille reste 8e, à trois points de Strasbourg (4e).