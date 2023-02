Lille: Fonseca réagit à la prétendue altercation avec Létang avant la victoire à Rennes

Selon Foot Mercato et L’Equipe, l’entraîneur de Lille Paulo Fonseca et son président Olivier Létang, ont eu un vif échange avant le coup d’envoi du match de la 22e journée de Ligue 1 face à Rennes (1-3), samedi au Roazhon Park.

Des tensions chez les Dogues. Si Lille a frappé un grand coup en allant s’imposer à Rennes (1-3) samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, en coulisses, les relations entre Paulo Fonseca et Olivier Létang ne sont pas au beau fixe. Selon Foot Mercato et L’Equipe, l’entraîneur du Losc et son président ont eu une vive altercation verbale avant le coup d’envoi de la rencontre au Roazhon Park. Le coach portugais ne supporterait plus de voir son patron interférer dans la préparation des matchs.

"Si nous avons un problème nous devrons en parler à la maison"

Le mercato cristalliserait aussi les tensions entre les deux hommes. Seul le gardien de but Benoît Costil est arrivé au mois de janvier en remplacement de Leo Jardim.

Interrogé après la rencontre sur cette supposée prise de bec, Paolo Fonseca n’a pas confirmé, mais n'a pas démenti non plus l’information : "Je suis ici pour parler du jeu, si nous avons un problème nous devrons le régler à la maison", a simplement réagi l’entraîneur lillois. En attendant les autres résultats de cette 22e journée, le Losc est 6e de Ligue 1. Prochain rendez-vous, mercredi face à Lyon en 8e de finale de la Coupe de France.