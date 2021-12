Lille: Ingla a présenté sa démission au club

Marc Ingla a présenté sa démission au conseil d'administration du LOSC, selon le journal L'Equipe. L'ex-directeur général était resté pour boucler des dossiers sensibles.

C’était il y a un peu plus d’un an, et le départ de Marc Ingla se précisait déjà. Cette fois-ci, c’est officiel, l’ancien directeur général du LOSC a présenté sa démission dans un courrier dont le conseil d’administration du LOSC a pris connaissance vendredi, rapporte le quotidien L’Equipe. Selon nos confrères, Olivier Létang, le président, ne souhaitait plus travailler avec l’ex-bras droit de Gérard Lopez chez les Dogues. Et ce, depuis plusieurs semaines.

Conservé par Létang dans un but précis

Marc Ingla avait consenti à rester le temps de faire la liaison sur un certain nombre de dossiers sensibles comme le départ de Marcelo Bielsa, et le règlement judiciaire qui en a découlé, sur demande d'Olivier Létang: "Marc a une connaissance de nombreux dossiers. On a considéré que Marc restait avec nous en tant qu'administrateur. On a besoin de quelqu'un qui puisse faire la liaison, qui ait une connaissance d'un certain nombre de dossiers, l'historique", avait indiqué Létang lors de sa tout première conférence de presse en rant que président, il y a plus d'un an.

Les dissensions apparues au sein de la direction du club, avec Luis Campos notamment, alors que le LOSC traversait une période faste sur le plan sportif, conjuguées à un éloignement mal vécu avec sa famille, qui vivait à Barcelone, avaient poussé Marc Ingla à vouloir se mettre en retrait. Ce qu'il a fait, mais tout en continuant à travailler pour le club nordiste, dans l'ombre.