Lille-Metz: l'énorme colère d'Antonetti, qui s'embrouille avec les journalistes et tacle les dirigeants lillois

Exclu dans le temps additionnel après une altercation avec Sylvain Armand lors de Lille-Metz (0-0), Frédéric Antonetti ne cachait pas sa colère en conférence de presse, avant de quitter la salle précipitamment.

Un échange musclé. Quelques minutes après le coup de sifflet final entre Lille et Metz (0-0), Frédéric Antonetti est venu s'expliquer à chaud après une fin de match explosive. Et il ne digérait toujours pas.

"Est-ce que vous pensez que le président de Lille et son adjoint (coordinateur sportif Sylvain Armand ndlr) doivent venir dans ma zone technique? Sylvain Armand? Je l'ai repoussé et j'ai dit qu'ils n'avaient rien à faire là. Ils me parlent mal. J'ai 60 ans, je n'ai pas envie qu'on me parle mal. Vous trouvez normal que le président de Lille... La surface, elle m'appartient à ce moment là! On va retenir... je sais ce qu'on va retenir, je suis un bon client. Mais je m'en fous, je sais que j'ai raison. Est-ce qu'ils doivent être dans ma surface à la 85e?" a pesté l'entraîneur messin.

"Je ne serai jamais un BCBG"

Mais Frédéric Antonetti ne s'est pas arrêté là et s'est pris le bec avec un journaliste. "Pourquoi on met la pression? Ils n'ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression?! Parce que c'est ça qu'il se passe! [...] Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi quand on m'agresse, je réponds! J'ai dit de nous laisser tranquille et finir le match! Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous! Vous êtes complices! Vous vous en prenez à moi. Vous parlez d'image du foot français mais quand il y a deux dirigeants qui viennent, vous ne dites rien?!"

Avant de poursuivre sa tirade. "Cela fait 30 ans que je suis dans le football. Si j'étais ce que vous décrivez, je serais resté 30 ans et est-ce que tous les clubs où j'ai été m'auraient fait resigner? Vous êtes très agressifs avec moi. Vous jetez tout de suite la faute sur moi... comment vous dites que c'est moi?! Vous me dites que je me suis fait expulser trois fois mais vous les connaissez les expulsions? Vous n'êtes pas procureur hein! Ne cherchez pas le scoop tout le temps! Pourquoi les dirigeants de Lille se sont énervés? Parce qu'ils n'y arrivent pas et mettent la pression pour avoir quelque chose et gagnez le match! Et vous cautionnez ça! Vous trouvez que c'est normal?"

"Il y a une échauffourée derrière moi et je ne dois rien dire? Je dois faire le beauf de service? Vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneurs. Mais je ne serai jamais un BCBG. Moi quand on m'agresse, je réponds mais vous n'aimez que les BCBG en France, pas ceux qui ont du caractère. Je sais que je ne suis pas aimé, ce n'est pas grave." Très en colère après cet échange musclé de cinq minutes, le technicien messin a quitté précipitamment l'auditorium sans jeter un regard à la salle.