Lille-Metz: fin de match ultra tendue, Antonetti exclu après une énorme embrouille avec Sylvain Armand

Alors qu'on a frôlé le néant dans le jeu lors de Lille-Metz (0-0), la rencontre s'est animé sur les bancs, Frédéric Antonetti ayant été exclu dans le temps additionnel.

Une fin de match sous haute tension. Alors qu'on a frôlé le néant en terme de jeu lors de Lille-Metz en ouverture de la 25e journée (0-0), la tension était à son comble lors des ultimes minutes. Déjà chaude après l'exclusion très sévère d'Egon Zegrova dix minutes après son entrée, la situation s'est davantage tendue à la suite d'une faute non sifflée sur Gudmunsson aux abords de la surface. Non loin d'Olivier Létang, le président du LOSC, Frédéric Antonetti, hors de lui, s'en est pris à Sylvain Armand, sur le banc d'en face.

Séparés, les deux hommes continuent de s'invectiver à distance. Le technicien lorrain hausse la voix en direction du banc et ne mâche pas ses mots. "Tu es incapable de jouer. Vous voulez toujours marquer des buts par force. Ces grosses m***** sont incapables de jouer." Un comportement qui n'a pas plu à Bastien Dechepy, qui a exclu le coach messin au milieu de la confusion générale.

Un arbitrage contesté et contestable

La situation s'étant à peine calmée sur le banc, les joueurs ont remis ça après qu'un messin a eu du mal à se relever après un contact dans sa propre surface de réparation, avant d'être aidé par Tiago Djalo, visiblement en colère du gain de temps messin. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un nouveau bain de foule, tandis que Dylan Bronn a tenté tant bien que mal de séparer Renato Sanches des agitations. Finalement, Bastien Dechepy a sifflé la fin du match à la 97e minute sous la bronca du stade Pierre-Mauroy, alors que Xeka et José Fonte sont allés demandé des explications à l'arbitre sur certaines décisions arbitrales.

D'ailleurs, le capitaine lillois ne cachait pas sa colère après le match. "C'est l'arbitre qui cause ça. Ce n'est que lui ! C'est normal d'avoir de l'enggemnt, des tacles. Si on nous laisse pas faire des tacles normaux, on ne peut pas jouer au foot. Je ne suis pas content de l'arbitrage aujourd'hui. C'est la vérité", a pesté José Fonte au micro d'Amazon Prime Video.