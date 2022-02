Lille-Metz: sans inspiration, les Lillois accrochés au bout de l'ennui à quatre jours de Chelsea

A quatre jours de son huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea, Lille a concédé un nul bien triste face à Metz (0-0) en Ligue 1. Les Dogues ne se rassurent pas et restent bloqués dans le ventre mou.

A quatre jours de son déplacement à Chelsea en Ligue des champions, Lille est loin d'avoir montré son meilleur visage face à Metz ce vendredi à Pierre-Mauroy et n'a pu faire mieux qu'un piteux match nul (0-0) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Le LOSC manque l'opportunité d'enchaîner une deuxième victoire consécutive et reste dans le ventre mou à cinq points du podium et de l'OGC Nice, qui reçoit Angers ce dimanche (13 heures).

Malgré des doutes concernant la tenue du match en raison de la tempête Eunice, ce duel entre Lillois et Messins est parti sur un petit rythme. Pourtant, les Messins sont les premiers à sortir timidement la tête de l'eau avec deux frappes non cadrées de la part de Vincent Pajot et Habib Maïga. Timidement, car les occasions se comptent sur les doigts d'une main dans cette affiche où le nombre de fautes (23) et de cartons (9) auront été plus importants que les tentatives en première période (19, un cadré).

A la recherche de l'inspiration

Des statistiques bien moins reluisantes que le match aller, qui s'était terminé sur un feu d'artifice lors de l'ouverture du championnat (3-3). Metz a confirmé ses difficultés offensives depuis le début de l'année civile (deux buts marqués), tandis que Lille a cruellement d'inspiration pour faire la différence malgré une possession supérieure (63%). Le champion de France a en plus perdu Angel Gomes sur blessure à quatre jours du voyage à Londres.

La domination stérile lilloise s'est poursuivie au retour des vestiaires. Jonathan David a tenté d'impulser le réveil des Dogues mais sa tentative du gauche a été trop molle pour inquiéter Marc-Aurèle Caillard. Les supporters ont attendu la 68e minute pour avoir un opportunité sérieuse, mais le portier messin s'est montré le plus prompt devant le Canadien. Malgré les entrées de Ben Arfa et Renato Sanches, de retour de blessure, Lille a sombré, tout comme Edon Zeghova, exclu pour deux cartons jaunes dix minutes après son entrée en jeu.

Le moment le plus intense a eu lieu dans le temps additionnel avec deux bagarres consécutives, la première ayant entraîné l'expulsion de Frédéric Antonetti après sa prise de bec avec Sylvain Armand. Ce nul n'arrange personne, Lille étant toujours 9e et Metz 18e, à égalité de points avec Saint-Etienne et un point d'avance sur Bordeaux, lanterne rouge.