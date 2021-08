Metz-Lille: incroyable scénario de fin de match, avec Yilmaz en furie pour arracher un point

Champion de France en titre, Lille s'est fait peur dans cette première journée de Ligue 1 à Metz mais sauve le nul en tout fin de rencontre (3-3), après un scénario totalement dingue.

Après son titre de champion de France la saison dernière, Lille continue de faire vibrer ses supporters. Dès la première journée de Ligue 1, le LOSC s'est montré renversant pour arracher le match nul à Metz en toute fin de rencontre (3-3), après avoir été mené 3-1.

Bien que privé de Djalo et Xeka, suspendus après leur coup de sang en match amical cet été, Lille abordait cette première rencontre de la saison avec le plein de confiance, une semaine après sa victoire sur le PSG dans le Trophée des champions (1-0) et face à un adversaire sur le papier inférieur.

Centonze porte Metz

Dans une première période très engagée avec des occasions pour les deux équipes et un ballon allant d'un but à l'autre, le LOSC a mieux commencé avec une réalisation de Botman sur un corner de Yazici, son premier avec les Dogues (22e). C’est également de la tête qu’est venue l’égalisation rapide des Grenats, grâce à une combinaison entre ses pistons, Delaine au centre, Centonze à la finition (30e).

Le buteur messin s’est même offert un doublé en seconde période, à la conclusion d’un beau mouvement collectif et avec de la réussite, Botman propulsant le ballon sur son tibia juste devant Jardim (51e), une nouvelle fois impuissant au cours d’une malheureuse première en Ligue 1, alors qu'il assure l'intérim après le départ de Maignan à l’AC Milan et en attendant sans doute une recrue.

Une explusion qui change tout

Avant la pause, Udol avait donné l’avantage à Metz, en suivant jusque dans la surface une nouvelle action collective brillante de son équipe (51e). Quelques instants plus tard, un carton rouge largement mérité pour Kouayé, auteur d’un tacle très dangereux, la semelle en avant sur Yilmaz (55e), a relancé le LOSC.

Sur le coup-franc suivant, André pensait remettre son équipe à un but avant qu’il ne soit refusé pour une légère position de hors-jeu après le coup de tête sur la barre de… Botman, décidément dans tous les coups. Lille finira bien par revenir au score, mais trop tardivement pour croire aux trois points.

Et soudain surgit Yilmaz

C’est finalement assez logiquement que les Nordistes ont fait craqué Metz, d'abord sur un centre de Lihadji, à peine entré en jeu, à destination du plat du pied d’Ikoné en retrait (81e). Dans la foulée, Sanches, Ikoné, Bamba, et Weah ont accentué la pression sur le but d'Oudkidja, auteur d'une main opposée splendide devant Lihadji (90e+2).

Mais le 'Kral' Burak Yilmaz a commencé sa saison comme il a terminé la dernière: en étant décisif, sur une action en solitaire (90e+7). Appel dans la profondeur, petit pont, incursion dans la surface et centre poussé dans son but par Oukidja, le Turc a tout fait à la défense messine. Concentré et poussé par un public de Saint-Symphorien très enthousiaste, le FC Metz se consolera avec un point pris et après avoir joué 40 minutes en infériorité numérique.

Ce résultat lillois confirme la tendance de cette première journée de Ligue 1: les cadors du championnat ont du mal à démarrer leur saison. Après les nuls de Monaco et Lyon et les frayeurs du PSG à Troyes, le champion de France en titre espérait démarrer autrement mais au vu du scénario, il peut s'estimer heureux de ce premier point pris.