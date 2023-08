Lille – Nantes : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite et fin de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Parmi les affiches au programme, Lille accueille Nantes. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre.

Cette deuxième affiche de la saison pour Lille et Nantes est à suivre ce dimanche dès 13 heures sur les antennes de Prime Vidéo.

Pour cette nouvelle saison, Amazon Prime conserve la grande majorité des rencontres avec la diffusion de 7 des 9 affiches programmées à chaque journée.

Les deux équipes espèrent lancer leur saison !

Battus à domicile face à Toulouse sur le score de 2 buts à 1, Nantes entend profiter de cette première rencontre à l’extérieur pour débloquer son compteur de points. Mais les joueurs de Lille ne l’entendent pas de la même oreille, eux qui restent sur une prestation en demi-teinte face à Nice. Menés au score tout au long de la rencontre, Lille a su arracher le point du match nul dans le temps additionnel (90 + 4) par l’intermédiaire de Bafodé Diakité. Un partage des points qui, à la vue de la physionomie de la rencontre semble plutôt logique. A domicile, les joueurs de Lille espèrent débloquer le compteur de victoires. Pour cette deuxième rencontre, le buteur canadien Jonathan David devrait à nouveau démarrer la rencontre à la pointe de l’attaque des Dogues. En face, Nantes pourrait s’en remettre à Mostafa Mohamed, buteur sur penalty lors de la première journée.

Comment suivre Lille – Nantes ?

Ce match entre Lille et Nantes est donc à suivre ce dimanche sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour être sûr d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, il faudra souscrire à Amazon Prime, pour 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Après avoir souscrit à Amazon Prime avec le premier mois pour essayer, il faudra s’abonner au Pass Ligue 1. Un pass qui est accessible pour 14,99 euros par mois ou 99 euros pour l’ensemble de la saison et qui vous permet d’assister à 7 des 9 rencontres de chaque journée sur Prime Vidéo.

