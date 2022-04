Lille: "orgueil, fierté et amour propre", le coup de pression de Gourvennec avant Strasbourg

Passé en conférence de presse avant la réception dimanche de Strasbourg, dans un match comptant pour la 34e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a demandé une réaction d'orgueil à ses joueurs. Les Dogues n'ont plus gagné depuis quatre matchs, ce qui complique plus que sérieusement la tâche pour une qualification en Coupe d'Europe.

Le LOSC doit rebondir. En l'espace d'une semaine, l'équipe de Jocelyn Gourvennec a perdu le derby face à Lens (2-1) mais aussi lors de son déplacement à Reims mercredi (2-1). Après deux points pris en quatre matchs, les Dogues vont tenter de se relancer ce dimanche (17h05) face à Strasbourg lors de la 34e journée de Ligue 1.

Xeka, Jonathan Bamba et Tiago Djaló ne seront pas disponibles pour cet affrontement face à l'actuel quatrième du championnat, qui reste sur une série de 11 matchs sans défaite. Burak Yilmaz et Sven Botman sont eux de retour.

"On est dans un moment difficile de la saison parce que ça ne tourne pas. Perdre deux fois de suite, ça fait mal surtout avec le derby et après à la fin contre Reims sur deux buts improbables dans un match où on a contrôlé. Notre métier, c'est de se relever et d'y retourner. On veut casser cette mauvaise passe. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut rester solidaire, a estimé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'avant-match. Il faut plus de légèreté et arrêter d'être dans le calcul parce qu'à regarder le classement semaine après semaine, on se fait mal au crâne."

"Ce qu'on montre actuellement, ce n'est pas suffisant"

Neuvième du championnat avec 48 unités, le LOSC pointe à huit unités de son futur adversaire. La bataille pour les places qualificatives à l'Europe s'annonce difficile. "L'enjeu aujourd'hui, c'est de regagner un match. Il faut qu'on fasse tout un peu plus individuellement pour être plus fort collectivement. C'est fâcheux à ce moment de la saison", a déclaré le technicien lillois, qui ne "s'attendait pas" à connaître une telle série depuis la dernière trêve internationale.

Jocelyn Gourvennec souhaite désormais que son équipe "remontre son vrai visage". "Ce qu'on montre actuellement, ce n'est pas suffisant ni ce qu'on veut. Contre Strasbourg, j'en appelle à l'amour propre, l'orgueil et la fierté de chacun, a lancé Gourvennec. On ne peut pas rester là-dessus. Le meilleur moyen d'y retourner, c'est de montrer du respect pour le jeu, nos supporters et le club. Mais pour nous aussi, nous ne sommes pas heureux d'être dans une situation comme ça avec des résultats qui sont insuffisants. C'est une question d'honneur pour nous, de redorer le blason du LOSC, de retrouver des couleurs mais aussi des sourires. C'est tout l'enjeu. Parler d'Europe n'est pas un levier. Le vrai levier, c'est de faire preuve de beaucoup d'orgueil."