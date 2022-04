Lille: "Il a fallu nettoyer les têtes" après la défaite dans le derby, admet Gourvennec

Présent en conférence de presse mardi à la veille du match du déplacement du LOSC à Reims en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec est revenu sur la défaite des Lillois dans le derby samedi dernier. L'entraîneur des Dogues a avoué que cette défaite a "marqué" de nombreux joueurs et qu'il a fallu "nettoyer les têtes" avant le prochain match.

Une défaite dans un derby ne fait jamais du bien. Alors en concéder trois dans la même saison a de quoi mettre le moral à zéro. Samedi dernier, le LOSC s'est incliné à domicile, au stade Pierre-Mauroy, pour la troisième fois cette année face au RC Lens (deux fois en championnat, une fois en Coupe de France). Une défaite qui a fait mal aux supporters lillois mais aussi aux Dogues, comme l'a concédé Jocelyn Gourvennec.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement de Lille à Reims à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC est en effet revenu sur ce revers dans le derby du Nord: "C'est vrai que tout le monde a été très marqué. Donc depuis dimanche matin, il a fallu nettoyer les têtes pour repartir au combat. On a failli sur un match à enjeu pour tout le monde."

"On a réussi en repartant au charbon"

Dès la fin de la rencontre, Gourvennec et ses joueurs se sont excusés auprès de leurs supporters pour cette troisième défaite de rang dans le derby. L'entraîneur du LOSC veut cependant que son équipe ne s'apitoie pas sur son sort: "On doit repartir en restant positif. On est des compétiteurs, on doit croire en nous. (...) On est très déçus, très marqués mais on se tourne vers le match suivant."

Le prochain match aura donc lieu à Reims mercredi. Lille, 9e, peut encore croire à une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine, mais le club nordiste devra réussir son sprint final, avec trois derniers matchs très compliqués à négocier (Monaco, Nice, Rennes). Gourvennec veut cependant y croire: "On a raté des matchs, mais on a réussi en repartant au charbon. On doit rester positif, continuer à croire en nous, c'est une clé majeure". Les Lillois savent ce qu'il leur reste à faire.