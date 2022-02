Lille-PSG: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le dernier match de la 23e journée de Ligue 1

Champion de France en titre, le LOSC reçoit ce dimanche soir le PSG, actuel leader de Ligue 1, en clôture de la 23e journée. Un match à suivre à 20h45 sur la plateforme Prime Video d'Amazon.

Cette fois, le championnat de France ne dépendra pas de l'issue de cette rencontre. Mais l'affiche est tout de même intéressante. Champion de France en titre, Lille reçoit ce dimanche soir le PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Une rencontre qui se jouera à 20h45 au stade Pierre-Mauroy, et qui sera diffusée sur la plateforme Prime Video, d'Amazon. Le match sera également à suivre via le direct commenté de RMC Sport, et à la radio.

Des absents des deux côtés

Actuel 11e de L1, le LOSC sera privé de Burak Yilmaz ce soir, mais aussi de Lihadji. De son côté, Paris devra faire sans Sergio Ramos, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Neymar, Abdou Diallo et Idrissa Gueye.

Lors du match aller, le 29 octobre dernier, le PSG s'était imposé 2-1 au Parc des Princes grâce à des buts tardifs de Marquinhos et Angel Di Maria.